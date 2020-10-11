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Turgutluspor durdurulamıyor

DHA

Turgutluspor durdurulamıyor


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor'u deplasmanda tek golle yenen Turgutluspor 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini perçinledi. Geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltılarla eleyip 5 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen kırmızı-siyahlılar müthiş bir performansa imza attı. Ege temsilcisi Kırşehir Belediyespor, Mamak Futbol Kulübü ve Elazığspor'u 1-0 yenerken, Pendikspor'u da 2-1'lik skorla geçip 12 puana ulaştı. 
Teknik direktör İbrahim Cezayir, zorlu bir deplasmandan kayıpsız döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Takımını kutlayan Cezayir, "Seri galibiyetlerimizi sürdüreceğiz. Oyuncularım her maça kazanmak için çıkıyor ve ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Bu da sonuçlara yansıyor" dedi. Turgutluspor gelecek hafta evinde Bayburt İl Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2020-10-11 11:45:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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