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MHP Manisa İl Teşkilatı'nda kongre heyecanı Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Ömer Baysal yeniden seçildi

İHA

MHP Manisa İl Teşkilatı'nda kongre heyecanı Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Ömer Baysal yeniden seçildi

İlçe kongrelerini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Teşkilatı'nda kongre heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Ömer Baysal’ın tek liste olarak girdiği kongrede yeni yönetim belirlendi.
MHP Manisa İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP ilçe başkanları, STK temsilcileri ve delegeler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda daha sonra divan belirlendi. Divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı kurulda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesaj okundu. Bahçeli’nin mesajı uzun süre ayakta alkışlandı. Genel kurulda faaliyet raporu ve mali raporun okunmasının ardından İl Başkanı Ömer Baysal konuşma yaptı. Baysal, “Bugün bir nefer olarak girdiğim hareket içerisinde il başkanı olarak huzurunuzdayım. 17 ilçemizde kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Tüm kongrelerde kazanan teşkilatımız olmuştur. Bugün il kongresinden çıkacak tek sonuç vardır. O da birlik ve beraberliktir" dedi.

"Ermenistan'ı nefretle lanetliyorum"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, sözlerine Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgaline yönelik yaptığı haklı mücadeleye değinerek başladı. Ergün, "Ermenistan’ın uzun yıllardır işgal ettiği Azerbaycan toprakları üzerinde işgalciliği yetmiyormuş gibi, sivil vatandaşları hedef alan saldırısını buradan bir kez daha nefretle kınıyorum. Alçakça saldırılarda hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Azerbaycan’ın meşru müdafaasında her zaman kardeşimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Bu konuda bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin şu sözlerinin altına imza atmamak mümkün değildir: 'Unutulmasın ki, Dağlık Karabağ Türk’tür, Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum. Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız. Ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz" dedi.
MHP teşkilatının gayreti, doğru ve planlı çalışmalarla birlikte 2009 yılından bu yana MHP bayrağını Manisa'da en güzel şekilde dalgalandırmak, en yüksekte tutmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Ergün, konuşmasının devamında belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.
Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Durmaz, Manisa için çalışan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'a, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a ve tüm çalışanlara teşekkür ederek, MHP İl Başkanlığı görevine tekrar seçilen İl Başkanı Ömer Baysal'a da görevinde başarılar diledi.
Kongrenin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve MHP MYK Üyesi Gülay Özcan'a hediye takdiminde bulundu.

Yeni yönetim belirlendi
MHP Manisa İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda daha sonra oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Delegelerin oylarını alan Ömer Baysal MHP İl Başkanlığına tekrardan seçildi. Baysal'ın yönetiminde şu isimler yer aldı:
“Mehmet Ödevli, Mustafa Karakaş, Recep Özkan, Osman Güler, Ahmet Karadağ, Bahadır Vardar, Hüseyin Alp İlker, Murat Taşkıran, Emrah Kıvrak, Erdal Tengiz, Mustafa Genç, Soner Özer, Ali Tetik, Sezer Berkay Çelikkanat, Mehmet Alperen Erdem, Soner Ataibiş, Neşe Meteler Töz, Kadir Çitçi, Fevzi Açıkel, Ayhan Türkgüler Melih Kaleli, Engin Aşıcı, Aziz Pekdurlan, Cemil Meriç.”

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