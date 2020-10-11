Somaspor - Yalovaspor: 2-1



Şevket YILMAZ / SOMA (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Şenol Bektaş (xx), Cemal Can Çakır (xx)

SOMASPOR: Muharrem (xxx) Melih (xx), Oğuzhan (xxx), Uğur (xx) (Dk. 57 Ali x), Muhammed (xx) (Dk. 90 Tekin), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Yasin), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xx), Özcan (xx) (Dk. 73 Abdulkadir x), Koray (xxx) (Dk. 90 Eren)

YALOVASPOR: Ahmet (x) Fatih (x), Kaan (x) (Dk. 84 Burak), Suat (x) (Dk. 84 Batuhan x), Cemal (x) (Dk. 76 Erhan x), İlker (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 66 Ümran x), Burak (x), Serkan (xx), Onurcan (xx), Yusuf (x) (Dk. 77 Umut x)

GOLLER: Dk. 6 (P) ve Dk. 75 (P) Nurettin (Somaspor) Dk. 36 Serkan (Yalovaspor)

SARI KARTLAR: Koray, Melih, Oğuzhan, Onur (Somaspor) - Fatih, Cemal, Kaan, Oğuzhan (Yalovaspor)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve mücadelesine dahil olan Somaspor evinde Yalovaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü: 2-1. Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Nurettin penaltı golüyle perdeyi açtı: 1-0. Konuk Yalovaspor'da Serkan 36'ncı dakikada tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Ege ekibi 75'inci dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Atışı kullanan Nurettin topu filelerle buluşturup takımının ve kendisinin 2'nci golünü kaydetti. Somaspor bu sonuçla puanını 10 çıkarırken, Yalovaspor ise galibiyetle tanışamadı ve 2 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2020-10-11 17:35:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.