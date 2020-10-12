Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bakımsız ve kötü bir görünümde olan Demirci ilçesi Yeşiloba grup yolunu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan yol çalışması nedeniyle Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederken, Yeşildere Mahalle Muhtarı Ercan Topuz ise, daha önce traktörlerin bile gidemediği yolun, artık havaalanı gibi olduğunu belirtti.

İl genelinde yol yapım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi YeşilobaTopallarHacı AhmetHacı BabaYeşildere güzergâhında sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. 25 kilometrelik güzergâhta yapılan yol çalışmasıyla birlikte konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştuklarını belirten Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse ve Yeşildere Mahalle Muhtarı Ercan Topuz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



“Köyümüzde bir bayram havası var”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmasıyla birlikte mahallelerinde bir bayram havası yaşandığını belirten Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse, “Bu yol yapılmadan önce çok kötüydü. Cengiz başkanımızdan ve emek veren herkese teşekkür ederim. Köyümüz 1950 yılında kuruluyor, ama yollarımız kötüydü. Cengiz başkanım sayesinde köylümüz asfaltta gelip gidiyor. Şuan, köyümüzde bir bayram havası var. Hizmette sınır tanımayan bir tek başkanım var. O da Cengiz başkanım. Allah, Cengiz başkanımızdan bin kez razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerinde bulundu.



Başkan Ergün’e teşekkür etti

Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ercan Topuz da, yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, “Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnunuz. Özellikle Demirci Salihli eski yolu, buradan traktörler dahi gidemiyordu. Hep bozuktu yolumuz. Şuanda, çok güzel oldu. Havaalanı gibi oldu diyebilirim. Burada, başta Sayın başkan Cengiz Ergün’e ve emeği geçen personele teşekkür ederiz” dedi.

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