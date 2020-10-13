Rektör Ataç TÜBİTAK-2242 birincilik ödülü alan öğrenciyi tebrik etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TÜBİTAK2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nda birinci olan MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencisi Ziya Yıldız’ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

TÜBİTAK2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Makina İmalat ve Otomotiv Kategorisi Türkiye birinciliği ödülünü alan MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencisi Ziya Yıldız ile Proje danışmanı MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Paralı ve MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Ataç’a bilgi veren MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Paralı, “TÜBİTAK2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları finalinde birincilik ödülünü kazanan projede elde edilen çok fonksiyonlu üretim platformu ile; havasu filtreleri, membranlar, yara sargı bezleri, biyoiskeleler, tıbbi implantlar, yapay deri ve kan damar üretimleri, ameliyat ipliği, DNA fonksiyonel çipler, elektronik alan etkili transistörler, piezoelektrikgazoptikdokunmatik sensörler, polimer tabanlı bataryalar, mikro robotlar, sadece hedeflenen bölgeye ilaç gönderimi, kök hücre entegre edilebilir doku kültürü ve yapay canlı organ üretimleri gibi hibrit tabanlı araştırmaları kapsayan disiplinler arası çalışmaların önü açılmıştır. Özellikle üretilen hibrit dokulara yüksek gerilim desteği ile elektriksel özellikler kazandırılarak, sadece kayıp dokuların onarılması değil, aynı zamanda ilgili dokulardan kinetik hareketlere göre elektrik enerjisi elde edilebilmesi de sağlanmıştır. Ayrıca ürünümüz ile ilgili olarak, üniversitemiz üzerinden Türk Patent Kurumuna başvuruda bulunduk” dedi.

Ziyaretin sonunda Rektör Ataç, projesi ile birincilik ödülü alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencisi Ziya Yıldız’a hediyesini vererek, "İnandıktan, çalıştıktan sonra başarının gelmemesi mümkün değil. Bu tür çalışmaları her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Başarıda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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