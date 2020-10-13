Turgutluspor seriyi sürdürmek istiyor

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 haftada Kırşehir Belediyespor, Mamak FK, Pendikspor ve Elazığspor'u yenerek 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Turgutluspor, yarın hafta içi mesaisinde sahasında Bayburt İl Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Eren Gökmen'in görev yapacağı karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Teknik direktör İbrahim Cezayir sahalarında Bayburt'u yenerek yollarına emin adımlarla devam edeceklerini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-10-13 11:54:18
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