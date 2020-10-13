Sardes Antik Kenti’ne ziyaretçi merkezi kuruluyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin önemli antik kentleri arasında yer alan Sardes Antik Kenti Örenyeri’ne Ziyaretçi Karşılama Merkezi kurulacak.

Salihli İlçesi Sart mahallesinde bulunan Lidya Uygarlığının başkenti Sardes Antik Kenti Örenyeri’ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Yıllık 150 bine yakın ziyaretçisi bulunan örenyeri zaman zaman uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın da desteği ile yeni bir Ziyaretçi Karşılama Merkezi oluşturulacak. Yapılacak Ziyaretçi Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesine ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi de destek verecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, “Manisa binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir. Şehrimizin antik döneme ait bir çok değeri bulunmakla birlikte bu değerlerin içinde en önemlilerinden birisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de bulunan Sardes Antik Kenti. Bakanlığımız ve Valiliğimizin desteği ile her yıl binlerce turisti ağırladığımız Sardes Antik Kentimizin iki alanına Ziyaretçi Merkezi kuracağız. Yapacağımız merkezle, ziyaretçilerimizin dinlenmelerini, alışveriş yapmalarını ve Salihli ilçemizin içerisine da uğramalarını hedefliyoruz. Hem ziyaretçi sayımızı arttıracağız, hem de örenyerimiz yıllardır beklediği güzel ve özel bir tesise kavuşmuş olacak. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin desteği ile hazırlamış olduğumuz projemizi Zafer Kalkınma Ajansımıza da sunduk. Projemiz Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı açısından da olur gördü, projemize destek verildi. Projemize destek veren Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Zafer Kalkınma Ajansına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projemizi destekleyen Büyükşehir Belediyemiz ve Salihli Belediyemize de teşekkür ediyorum. Zira bu proje sadece Manisa için değil bölgemiz için çok özel bir proje olacak” dedi.

Sardes Antik Kenti Örenyeri içinde bulunan Gymnasium ve Artemis Tapınağı bölümlerinde oluşturulacak ziyaretçi merkezlerinde giriş, görsel sunum odası, hediyelik eşya ve kafeterya bölümü, yöresel ürünler satış standı, geçici eser deposu, baybayan, engelli tuvaletleri, otobüs otoparkları bulunacak. Yaklaşık maliyeti 4.5 milyon TL olan projenin Aralık 2020 tarihinde başlaması 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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