Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan’a tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan’a tam destek

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan’a tam destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan’ın Karabağ’da sivilleri hedef alan saldırıları ile terör örgütü PKK’nın Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Trabzon’da ormanlara saldırısına değinen Başkan Ergün, alçakça saldırıları kınadı. Öte yandan mecliste Azerbaycan bayrakları ile Azerbaycan’a destek mesajları verildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda Azerbaycan’a destek mesajları verildi. Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ermenistan terör devletinin alçakça saldırısı sonucu şehit olan sivil soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. 27 Eylül günü ateşkes şartlarını ihlal ederek köylerde sivilleri hedef alan işgalci Ermenistan, Azerbaycan ordusunun haklı karşı müdahalesi sonrası ağır kayıplar yaşamış, kahraman Azerbaycan ordusu 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan Karabağ’ı temizlemeye başlamıştır. Yenilgiyi hissederek, uluslararası topluma yalanlarla şirinlik yapmaya çalışan terörist Ermenistan, bir kez daha sivilleri hedef almış Gence ve Bakü’ye saldıracak kadar alçalmıştır. Bizler, koşulsuz olarak kardeşimiz Azerbaycan’ın yanındayız. 30 yıldır Azerbaycan’a ait olan toprakları işgal eden Ermeniler ait oldukları yere dönecek, Karabağ’da Azerbaycan bayrağı yeniden dalgalanacaktır. Karabağ Türk’tür, Türk kalacaktır. Bu vesileyle kardeşimiz Azerbaycan’a buradan desteklerimizi bir kez daha ifade ediyor, Azerbaycan ordusuna inancımız ve gönlümüzle muzaffer olmaları için dualar ediyoruz. Kardeşimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız” dedi.
Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgi terör örgütünün ormanları yakmasını da nefretle kınayan Başkan Ergün, “Bölücü terör örgütü PKK, aldığı ağır darbeler sonrası doğayı hedef alan terör eylemleri gerçekleştirmeye başladı. Öncelikle başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Trabzon'da ormanlarımızda meydana gelen ve hepimizin yüreğini yakan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnanıyorum ki milli servetimiz olan ormanlarımıza yapılan bu hain saldırı ve doğanın eşsiz nimetlerine yapılan bu ihanete karşı topyekûn mücadeleyle bu zorlukları atlatacağız” diye konuştu.
Manisa genelinde yoğun bir asfalt çalışması yürüttüklerini hatırlatan Başkan Ergün, “Geçtiğimiz ay 45 günde 460 kilometre asfaltlama yaptığımızı belirtmiştik. Şimdi üzerine 30 gün daha ekledik. Yani 2,5 ay gibi bir sürede yeni bir rekora imza atarak, kendi personelimiz ve kendi araç ekipmanlarımızla 750 kilometre asfalt çalışması yaptık. Bu sayının içinde Demirci ilçemiz birinci sırada. Demirci’de hemşerilerimizin sabırla beklediği asfaltı, bu asfalt sezonunda yerine getirdik ve ilçemize tam 115.3 kilometre asfalt çalışması yaptık. Yunusemre ilçemizde Yuntdağ bölgesinin hemen hemen tamamı ve mahallelerinde 112.1 kilometre, Selendi’de 78.8 kilometre, Akhisar’da 71.3 kilometre, Kula’da 70.1 kilometre ile en çok asfalt çalışmasını bu ilçelerimizde gerçekleştirdik. Tabi ki diğer ilçelerimizde de ekiplerimiz çalışmalarını sürdürdü. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yenilenen yolları hemşerilerimizin güle güle kullanmalarını diliyorum. Toplam 519 mahalleye bu hizmeti ulaştırmış olduk. Bunun da bilinmesini isterim” diye konuştu.
Meclis gündem maddeleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesine araç bağışı ile ilgili maddenin görüşüldüğü esnada Başkan Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’a konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesi için söz verdi. İl genelinde çöp sorununun çözümü için yavaş yavaş son aşamaya geldiklerini anlatan Yıldırım, “17 ilçemizde çöp sorununu çözmek için son aşamaya geldik. Trenle çöp taşıma işlemine de başlayacağız. Bu kapsamda 21 tane TIR alıyoruz, 21 dorse, 30 tane de konteyner alıyoruz. Bunlardan 20 TIR’ı aldık” dedi. Yapılan yatırımın DMO kanalıyla gerçekleştiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yatırım karşılığında ilgili firmanın 1 adet tır bağışının oylandığını ifade etti. Madde, oybirliğiyle kabul edildi.
Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde Alaşehir Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçileri için yapılması planlanan konaklama alanına Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği de, yine oybirliğiyle kabul edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Mülkiyeti belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi’nde parsel ile hemen yanında Alaşehir Belediyesine ait bir parsel var. Alaşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Öküzcüoğlu’nun tarım işçilerinin konaklaması için yer yapma talebi üzerine bu parseli 5 yıllığına Alaşehir Belediyemize bedelsiz tahsis ediyoruz” dedi. Maddenin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, alınan kararın tarım işçileri için hayırlı olmasını diledi.
Bölgesel Isıtma Sistemi abonelerine yüzde 40 indirim
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Maan’ın Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ile ilgili önergesi de, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Önerge üzerine bölgesel ısıtma sistemleri hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Abone olmak için bekleyen yaklaşık 3 bin abonemiz var. Bu bekleyen abonelerimiz için yüzde 40 indirime gittik ve bir kampanya başlattık. Ayrıca daha önce meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 12 taksitle ödenebiliyor. Yani 12 taksit artı yüzde 40 indirim imkanı abonelere sunuluyor” dedi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 10 Kasım Salı günü, saat 18.00’de toplanmak üzere, birleşime son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sardes Antik Kenti’ne ziyaretçi merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Sardes Antik Kenti’ne ziyaretçi merkezi kuruluyor
Kahvede oyun oynayan 13 kişiye, 40 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kahvede oyun oynayan 13 kişiye, 40 bin lira ceza
İskambil keyfi pahalıya patladı Manisa’da iskambil oynayan 13 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER İskambil keyfi pahalıya patladı Manisa’da iskambil ...
Türk Kızılay'ı çocuklara yüzme öğretti
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ı çocuklara yüzme öğretti
Motosikletle seyir halinde silahlı saldıraya uğrayan eski muhtar öldü
YEREL HABERLER Motosikletle seyir halinde silahlı saldıraya uğrayan ...
3 yaşındaki kızının gözü, kulağı, nefesi oldu Minik Hira, görmüyor, duymuyor, annesini ise temasla tanıyor Anne Pınar Şahin: “Sabretmeyi ve şükretmeyi onun sayesinde öğrendim”
YEREL HABERLER 3 yaşındaki kızının gözü, kulağı, nefesi oldu Minik ...
Manisa FK'da hedef 3 puan
YEREL HABERLER Manisa FK'da hedef 3 puan
Manisa’da üretici ile tüketiciyi buluşturan pazar
YEREL HABERLER Manisa’da üretici ile tüketiciyi buluşturan pazar
Sarıgöl’de asayiş uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de asayiş uygulaması yapıldı
Fraser sendromlu Sevgi Hira, anne sevgisiyle yaşama tutunuyor
YEREL HABERLER Fraser sendromlu Sevgi Hira, anne sevgisiyle yaşama ...
Sarıgöl’de pekmez üretimine başlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de pekmez üretimine başlandı
Sarıgöl’de cinayet
YEREL HABERLER Sarıgöl’de cinayet
Akhisarspor kazanmak zorunda
YEREL HABERLER Akhisarspor kazanmak zorunda
Turgutluspor seriyi sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Turgutluspor seriyi sürdürmek istiyor
Lider Manisa FK deplasmanda
YEREL HABERLER Lider Manisa FK deplasmanda
Kula'da 2 gölet bakıma alındı
YEREL HABERLER Kula'da 2 gölet bakıma alındı
Saruhanlı Belediyesi Büyükbelen’de yaraları sardı
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi Büyükbelen’de yaraları sardı
Rektör Ataç TÜBİTAK-2242 birincilik ödülü alan öğrenciyi tebrik etti
YEREL HABERLER Rektör Ataç TÜBİTAK-2242 birincilik ödülü alan ...
Akhisarlı öğrenciler canlı yayında tabletleriyle buluştu
YEREL HABERLER Akhisarlı öğrenciler canlı yayında tabletleriyle ...
Traktörle 10 metreden düştü, burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Traktörle 10 metreden düştü, burnu bile kanamadı
Manisa’da traktör şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da traktör şarampole uçtu: 1 yaralı
Turgutlu’da çalışmalar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da çalışmalar hız kesmiyor
Tümgeneral Tayanç’tan Vali Karadeniz’e ziyaret
YEREL HABERLER Tümgeneral Tayanç’tan Vali Karadeniz’e ziyaret
Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X