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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 1 mahalle karantinaya alındı

İHA

Manisa'da 1 mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Selendi ilçesi Pınarlar Mahallesinde bazı vatandaşlarda korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Mahalle 14 gün süre ile İlçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile karantinaya alındı. Pınarlar Mahallesine giriş çıkışlar yasaklanırken mahalle giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol edilecek.
Selendi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında, salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 13.10.2020 Salı günü saat: 24.00’den itibaren 14 gün süreyle ilçeye bağlı Pınarlar Mahallesinin acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifeti ile karantina altına alınarak giriş/çıkışların kapatılmasına ve süre sonunda söz konusu kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tekrardan değerlendirilmesine karar verildi. Kurul tarafından karantina mahallinde bulunan vatandaşların da mahalle dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, karantina süresinde Pınarlar Aile Sağlığı Merkezinin açık tutulmasına, Mahalle camisi ve müştemilatının, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlkokulu ve Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulunun ise kapalı tutulmasına karar verildi. Karantina kararlarına uyulmaması veya aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince de 392 TL, idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanması kararlaştırıldı.
Alınan karar doğrultusunda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Tarlada çalışmak için maske takarak, evden çıkış için Muhtar ve Jandarmaya haber verilecektir. Ancak toplu çalışma, toplu gitme, gelme, toplu yemek yeme, olmayacak, sosyal mesafe korunacaktır. Hayvanların otlak ve mera dışına çıkarılmamaları sağlanacak, sosyal mesafe korunacak, komşu mahallelerden gelen çobanlarla temas olmayacak, maske takılması zorunlu olacaktır. Süt sağımı sırasında maske ve eldiven kullanılmalı, süt kapaklı kaplara konulmalı, sağım cihazı ve kapları düzenli temizlenmelidir. Süt toplayıcı kişi maske ve eldiven kullanarak kişilerden uzak durarak sütü toplaması ve para vb. alışverişi yapmadan direkt mahalleden uzaklaşması gerekmektedir. İlaç ve diğer ihtiyaçlar Selendi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince sağlanacaktır."

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