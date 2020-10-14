Manisa'da 'Sıfır Atık Projesi' 2 bin 489 ağacı kurtardı

Manisa'da hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile 2020 yılı eylül ayında 2 bin 489 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 99 metreküp su tasarrufu sağlandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kağıt, plastik, cam, metal geri dönüşüm kutuları yaptırılarak ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı eylül ayında 301 bin 912 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 2 bin 489 adet ağaç kurtarılırken aynı zamanda 763 bin 105 kwh enerji ve 4 bin 99 metreküp su tasarrufu sağlandı.

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