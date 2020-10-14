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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa merkezli ByLock operasyonu: 16 gözaltı

İHA

Manisa merkezli ByLock operasyonu: 16 gözaltı

Manisa merkezli 7 ilde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan ve KHK’yla ihraç edilen eski emniyet personeli 16 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. KHK’yla ihraç edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmada, şahısların örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandıkları ve hakkında ifade bulunduğu, örgütün kendi yaptığı fişleme raporlarında örgütte üst düzey durumda bulundukları, yurt dışı bağlantılı FETÖ’nün mahrem imamları ile görüşmeleri olan ve örgütsel toplantılara katıldıkları belirlenirken, 1’i ilçe emniyet müdürü 15’i polis memuru olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı. Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Uşak, İstanbul ve Antalya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonrası şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli Manisa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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