Manisa'da 12 okul 'Okulum Temiz Sertifikası' aldı

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Manisa'da Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 okul "Okulum Temiz Sertifikası" almaya hak kazandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu Denetim Ekiplerinin Denetlemeleri ekipleri tarafından yapılan denetlemeler sonrası hijyen kurallarını sağlayan Hasan Fırat Anaokulu, Valide Sultan Anaokulu, Vilayetler Birliği Anaokulu, Öğretmen Şükran Bilginer ÖzelEğitim Uygulama Okulu, Manisa Özel Eğitim Meslek Okulu, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu olmak üzere 6 okula "Okulum Temiz Sertifikası" verildi. Sertifika töreninde konuşan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, “Yıl içerisinde tüm okullarımızda Okulum Temiz Sertifikasını almaya hazır hale getirmek. Eksiklerimizi gidermek ve öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek" dedi.

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