TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor’u 10 mağlup etti.



Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Eren Gökmen xx, Ali Etlikci xx, Levent Yeşilyurt xx

Turgutluspor: Fatih xx, Mert xxx, Süleyman xxx, Samet xx (Ferhat dk. 45+2 xx), Mithat xx (Emre dk. 73 xx), Marvin x (Muhammet Beşir dk. 59 xx), Mete xx (Burak dk. 59 xx), Mutlu xx, Talha xxx, Haşim xx, Muhammed Rıdvan xx

Bayburt Özel İdare Spor: Erhan xx, Ömer xx, Sinan xx, Pekin x, Akın x (Mustafa dk. 73 x), Savaş x (Taha dk. 76 x), Bilal xx, Nezir x, Kadir x, Rıdvan x, Can Ahmet x

Gol: Süleyman (dk. 70) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Talha (Turgutluspor), Pekin, Kadir, Nezir, Akın (Bayburt Özel İdare Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.