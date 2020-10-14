TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor’u 10 mağlup etti.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Eren Gökmen xx, Ali Etlikci xx, Levent Yeşilyurt xx
Turgutluspor: Fatih xx, Mert xxx, Süleyman xxx, Samet xx (Ferhat dk. 45+2 xx), Mithat xx (Emre dk. 73 xx), Marvin x (Muhammet Beşir dk. 59 xx), Mete xx (Burak dk. 59 xx), Mutlu xx, Talha xxx, Haşim xx, Muhammed Rıdvan xx
Bayburt Özel İdare Spor: Erhan xx, Ömer xx, Sinan xx, Pekin x, Akın x (Mustafa dk. 73 x), Savaş x (Taha dk. 76 x), Bilal xx, Nezir x, Kadir x, Rıdvan x, Can Ahmet x
Gol: Süleyman (dk. 70) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Talha (Turgutluspor), Pekin, Kadir, Nezir, Akın (Bayburt Özel İdare Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.