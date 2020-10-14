Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandı



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir banka şubesinin camını kıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 5. sokak üzerinde bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bin banka şubesinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, elindeki sert bir cisimle camı kırdı. Sesi duyan çevredekiler, bankanın camının kırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bankada inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şubenin camını kıran kişinin T.S. (25) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalanan T.S., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-14 19:51:19



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