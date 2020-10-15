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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı

DHA

Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada, tamamen yerli ve milli olarak üretimi yapılan yapay kemik greftleri, 58 ülkeye ihraç ediliyor. Üniversitesanayi iş birliğiyle üretilen sentetik kemik greftlerinin, hastaların tedavisinde iyileşme süresini hızlandırdığı ve cerrahi müdahale süresini kısalttığı belirtiliyor. 
Kemikte yapılan cerrahi operasyonda eskiden kullanılan metal implantların yerini, farklı formlarda üretilebilen sentetik kemik greftleri almaya başladı. Kemik cerrahisinde çok önemli yere sahip olan sentetik kemik greftleri, kemiğin kendini iyileştirmesinin ardından vücuda negatif etki bırakmadan ve ikinci ameliyata gerek kalmadan yok oluyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, üniversitesanayi iş birliğiyle tıbbi cihaz üretiminde faaliyet gösteren fabrikada, tamamen yerli ve milli olarak özel steril odalarda üretimi yapılan beta trikalsiyum fosfat temelli sentetik kemik greftleri, diş macunu kıvamından plastik şerit formuna kadar farklı çeşitlerde 58 ülkeye ihraç ediliyor.
'DÜNYADA YENİ UYGULAMA'
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, üretimi yapılan yapay kemik greftlerinin, iyileşme süresini hızlandırarak, cerrahi müdahale süresini kısalttığını söyledi. Temiz, "Yapay kemik greftlerine biz cerrahların ihtiyacı vardı. Ameliyatlarda, özellikle travmalarda belirli omurga segmentlerini sağlamlığını artırmak için kemikleştirerek dondurmak isteriz. Bunu yapmanın yolu hastanın kendi kemik greftini almaktır ama bu çoğu kez yetersiz kalır. Ayrıca hastanın kendi kemiğini aldığımız bölgede ağrılar ve konforsuzluk ortaya çıkar. Bunun için yapay kemik greftleri üretildi. Bu, dünyada da yeni bir uygulama. Burada istediğimiz büyüklükte, diş macunu kıvamında, şerit, granür ve bloklar şeklinde hem iyileşmeyi hızlandıracak hem de cerrahilerin süresini kısaltacak çeşitli ürünler geliştirdik. Bildiğim bu kadar çeşitli ürün üretimi yapabilen Türkiye'deki tek fabrikayız. Dünyada benzer 3- 4 fabrika var. Gururla söylemek gerek. Tamamen yerli ve millidir" diye konuştu.
58 ÜLKEYE İHRACAT
Fabrikanın yapay kemik greftlerinin Ar-Ge sorumlusu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman ise üretimi yapılan kemik greftlerini 58 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti. Yerli teknoloji ile üretim yapıldığına dikkat çeken Karaman, "Sentetik kemik greftleri, kıkırdak greftleri ve kemik çimentosu üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Üniversitesanayi iş birliğiyle başlayan, uzun dönemli bir Ar-Ge ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda iç ve dış pazara ihraç ettiğimiz kemik greftlerini üretebilir hale geldik. Bu anlamda 58 ülkeye ihracını gerçekleştirmekteyiz. Bu oran artarak devam ediyor. Önemli bayiliklerimiz oluştu. Bu da bizlere ürünlerimizin kalite ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu geri dönüşler aldığını göstermektedir. Üretimlerimizi yerli teknoloji ile tüm Ar-Ge süreçlerini burada gerçekleştiriyoruz" dedi.
Türkiye'de bu alandaki ilk yerli ürünlerin yaklaşık 5 yıl önce çıkmaya başladığını ve bu ürünlerin o dönemde ithal edildiğini kaydeden Karaman, "Artık ithal ürünlerin önü oldukça kesilmiş durumda. Yerli üretim gerçekleştirilebiliyoruz ve biz de bu yerli üretimde önemli bir ivme yakaladık. Yerli üretimin olmadığı dönemlerde yaklaşık 1100 dolar seviyesinde ürünün ithalatı gerçekleştiriliyordu. Şu anda ise 900 lira civarında. Firmalar direkt bu ürünleri bin1200 dolara alıyorken, yerli teknolojiyle birlikte maliyetinin oldukça düştüğünü görmekteyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-10-15 10:26:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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