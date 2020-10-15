Manisa FK'dan gol şov



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5'inci hafta maçında Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 4-0 yenen Manisa Futbol Kulübü liderliğini sürdürürken, gol şov yaptı. Geride kalan 5 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar 22 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. Manisa FK ilk hafta maçında Çorum FK'yı deplasmanda 3-1 yenerken, ertesi hafta Kocaelispor'u evinde 6-1 mağlup etti. Ardından Afjet Afyonspor'u dış sahada 4-0'lık skorla geçen Ege ekibi İnegölspor'a da yine gol yağdırdı.

İnegölspor'u 5-1 deviren Manisa FK, Niğde deplasmanından da 4-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, 5'te 5 yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Takımın golcü bir kimliğe büründüğünü ifade eden Özbalta, "Oyuncularımı kutluyorum. Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. İyi mücadele ediyoruz ve karşılığını alıyoruz. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Manisa FK gelecek hafta evinde Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2020-10-15 11:39:39



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