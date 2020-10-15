Turgutluspor'un 5'te 5 keyfi

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bayburt Özel İdarespor'u 1-0 yenerek 5'te 5 yapan lider Turgutluspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Topladığı 15 puanla zirveye ambargo koyan kırmızı-siyahlılar, 5 yıl sonra döndüğü 2. Lig'de de kalıcı olmak istemediğini ilk haftalardan gösterdi. En son 2000-01 sezonunda 1'inci Lig'de mücadele eden Turgutluspor, 20 yıl sonra aynı kategoriye dönmek için kolları sıvadı. Oynadığı 5 maçın 4'ünde 1-0'lık skorlarla zafere uzanan Turgutlu temsilcisi, bir kez de sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bayburt ekibi karşısında galibiyet golüne imza atan stoper Süleyman, profesyonel kariyerindeki 2'nci golünü kaydetti. Turgutluspor, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 4 puan gerisinde yer alan takipçisi Serik Belediyespor'a konuk olacak.

DHA-Spor Türkiye-Manisa TURGUTLU

2020-10-15 11:40:55



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