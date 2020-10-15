Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesi Kocaiskan Mahallesi’nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapımına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına, belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kırkağaç İlçesi Kocaiskan Mahallesi mera alanında 5400 küçükbaş ve 380 büyükbaş hayvanın faydalanacağı göletin yapımına başladı. Mahallede bulunan hayvanların yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalanabileceği söz konusu göletin, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik personeller tarafından yapılan arazi etüt çalışmaları sonucunda, ihtiyacın belirlenmesinin ardından oluşturulan program dahilinde yapım çalışması başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz Usta, “Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri, su kaynağı olmayan yerlerde yağmur ve kar sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Mevsimsel yağışların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti’nin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederek, üreticilere hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.

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