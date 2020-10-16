İgbo kabilesinin müzik aletinden etkilenip, 32 enstrüman yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İgbo kabilesinin müzik aletinden etkilenip, 32 enstrüman yaptı

DHA

İgbo kabilesinin müzik aletinden etkilenip, 32 enstrüman yaptı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yaparken, vurmalı çalgı enstrümanlarına karşı ilgi duymaya başlayan Zafer Baykal (44), Nijerya'daki İgbo kabilesinin pişmiş topraktan ürettiği 'udu' enstrümanından esinlenerek,'zafudu' adını verdiği her biri farklı ses çıkaran 32 enstrüman yaptı. Baykal, yaptığı enstrümanların coğrafi işaretli ürün olarak yaşadığı Manisa'ya tescillenmesi için destek istedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken resim yaptığı sırada elindeki fırça ile pet şişelere vurarak ritim tutan Zafer Baykal, bu ritmi damaca üzerinde denedi. Çıkardığı ses uyumunun ardından vurmalı çalgı enstrümanlarına karşı ilgi duymaya başlayan Baykal, önce Hindistan'da bulunan 'tablo ritim' enstrümanını daha sonra ise Nijerya'daki İgbo kabilesinde bulunan pişmiş topraktan yapılmış 'udu' enstrümanı üzerinde araştırmalar yaptı. Udu enstrümanından etkilenen Baykal, resim iş öğretmenliği üzerine olan yüksek lisans tezini, müzik enstrümanları olarak değiştirdi. 3 yıl boyunca enstrümanlar üzerine araştırma yapan Baykal, 'udu' enstrümanından esinlenip, her biri farklı ses çıkaran 32 enstrüman yaptı. Ürettiği 'zafudu' adını verdiği enstrümanlar ile kendine özgür ritimler oluşturan Baykal, yurt içi ve dışı konserler vermeye başladı.
AFRİKADA KEŞFETTİ ANADOLU'DA MODELLERİNİ OLUŞTURDU
Üniversitede ressam olarak hayatını devam ettirirken bir anda ritim enstrümanlarına karşı ilgisinin oluştuğunu belirten Baykal, başka bir kıtada keşfettiği ritim enstrümanlarını Anadolu'da yeniden sentezleyip yeni modellerini oluşturduğunu söyledi. Baykal, "Atölyemde resim yaparken sürekli müzik dinlerim. Müzik dinlerken ritim yapma ihtiyacı duydum. Ritim yaparken de gözüme kestirdiğim 2 tane 5 litrelik pet şişeyi alıp onları fırçalarla çalarak başladım. Daha sonra benim 'Su Ruhu' adını verdiğim damacana enstrümanına geçiş yaptım. Öğrenme açlığı hastalığına yakalanınca soru sorarak bu enstrümanları keşfettim. Afrika Kıtası'ndaki İgbo kabilesinin pişmiş topraktan ürettiği 'udu' enstrümanından esinlendim ve bir anda kendimi Nevşehir'in Avanos ilçesinde buldum. Bu enstrümanları üretmeye başladım. Sonra bir gece de yüksek lisans tezimi resim iş öğretmenliğinden, bu müzik aletleri üzerine yaparken buldum. 15 yıldır da böyle devam ediyor" diye konuştu.
'İCAT ETTİĞİM ENSTRÜMANLAR BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI'
Ürettiği enstrümanlar üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi TEKNOKENT, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversite ve Anadolu Üniversitesi'nde farklı çalışmalar yaptığını kaydeden Baykal, yaptığı enstrümanların Ar-Ge inovasyon çalışmalarını fabrikada seri üretime geçecek şekilde tamamladığını dile getirdi. İcat ettiği tüm enstrümanların her biri farklı görüntüde, farklı ses çıkardığını ifade eden Baykal, "Akademik çalışmalarımın tümünü müzik aletleri üzerine yaptım. Bugüne kadar 32 enstrüman yaptım. Bu 32 enstrümanın 13 modelini ürettim. Fabrika kuracak duruma geldik. Ege Üniversitesi çalgı yapım bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi seramik bölümü ve aynı zamanda maden cevher hazırlama bölümü, Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği ve en sonunda Anadolu Üniversitesi'nde Malzeme Mühendisliği Bölümü ile üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Yazmış olduğum son çalışmayla birlikte artık fabrikayı kuracak duruma geldik. Manisa Celal Bayar Üniversitesi TEKNOKENT'e kabul edildim.13 model şu an seri üretime geçecek durumda hazır. Kökeni Afrika olmasına rağmen ben bunların üzerine yeni 32 farklı model ürettim. Ürettiğim yerli model ve tasarımları perküsyon serisi olarak bütün dünyaya duyurduk. Enstrümanlarımın yüzde 97'si bilimsel anlamda yazmış olduğum birçok kitapta ya da beni anlatan kitaplarda müzik aleti olduğunu da ispatlamış bulunuyoruz" dedi.
'DESTEK BEKLİYORUM'
Baykal, son olarak şöyle konuştu:
"Şu an eksiğim olan tek şey destek görmek ve seri üretime geçerek, hem istihdam sağlamak hem de dünyaya bu müzik aletlerimizi, kendi özgün türkülerimiz üzerinden kültür elçiliği yapmak. Bunun için yurt içi ve dışı konserler veriyorum. Aynı zamanda Manisa'ya aşık bir insan olarak bunları uygun olduğu takdirde coğrafi işaretli ürün olarak da buraya tescillemek isterim. Fakat bu anlamda destek istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-10-16 08:40:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele ...
Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ...
Başkan Dutlulu, belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, belediyeye ait arazilerde zeytin ...
Başkan Çetin Akın’dan Turgutlu Belediye şantiyesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan Turgutlu Belediye şantiyesine ...
Yunusemre’nin 2 mahallesinde yol çalışması
YEREL HABERLER Yunusemre’nin 2 mahallesinde yol çalışması
Yunusemreli kadınlar Millet Çarşısı spor salonunda form tutuyor
YEREL HABERLER Yunusemreli kadınlar Millet Çarşısı spor salonunda ...
Turgutlu’da çalışmalar yerinde incelendi
YEREL HABERLER Turgutlu’da çalışmalar yerinde incelendi
Manisa Büyükşehir Belediyesinden “Psikologlarımız Yanınızda” projesi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden “Psikologlarımız ...
El yıkamanın önemine dikkat çektiler
YEREL HABERLER El yıkamanın önemine dikkat çektiler
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
YEREL HABERLER Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Manisa'da 90'lık nine torunlarına sepet örüyor
YEREL HABERLER Manisa'da 90'lık nine torunlarına sepet örüyor
Manisa BBSK’nın çalışmaları yerinde incelendi
YEREL HABERLER Manisa BBSK’nın çalışmaları yerinde incelendi
Manisa’da jandarmadan drone destekli çifte denetim
YEREL HABERLER Manisa’da jandarmadan drone destekli çifte denetim
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma
YEREL HABERLER Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan ...
Adana'dan Manisa'ya gömü altını almaya geldi, dolandırılmaktan polis kurtardı
YEREL HABERLER Adana'dan Manisa'ya gömü altını almaya geldi, ...
Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Adana’dan geldi, dolandırılmaktan Manisa polisi kurtardı
YEREL HABERLER Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Adana’dan geldi, ...
Turgutluspor'un 5'te 5 keyfi
YEREL HABERLER Turgutluspor'un 5'te 5 keyfi
Manisa FK'dan gol şov
YEREL HABERLER Manisa FK'dan gol şov
Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa’da 350 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 350 şişe sahte içki ele geçirildi
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
YEREL HABERLER Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da sahte içki operasyonu
Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor
YEREL HABERLER Oğluna hem annelik hem de antrenörlük yapıyor
Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X