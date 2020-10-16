Tünelde, çekici ve taşıdığı otomobil yandı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA- İzmir karayolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde çekicide yangın çıktı. Yangında, çekici ile taşıdığı otomobil demir yığınına döndü.

Manisa'dan İzmir yönüne giden H.Ç. yönetimindeki 35 HZ 410 plakalı çekici, saat 04.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli'ne geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çekicinin taşıdığı otomobile de sıçradı. Alevleri ilk müdahaleyi yapan çekicinin şoförü H.Ç., itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında tünel geçici olarak trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çekici ve üzerindeki otomobilin tamamen yanarak, demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-10-16 16:09:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.