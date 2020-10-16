Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Arı'yı (71) bulmak için çalışma başlatıldı.
Turgutlu ilçesine bağlı Kayrak Mahallesi'nde oturan Ali Arı, dün sabah saatlerinde 4 keçisini otlatmak için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Arı'ya ulaşamayan ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, ailesi ve mahalleli, Kayrak Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda da yapılan aramada iz takip köpekleri de kullanılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-10-16 20:18:26
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