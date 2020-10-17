Akhisar'dan 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar'dan 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatı

DHA

Akhisar'dan 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin sofralık yeşil zeytin üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç ediliyor.
Türkiye'deki 190 milyon zeytin ağacından 22 milyonunun yetiştiği Akhisar'da, Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 65 fabrikada sıkılan zeytinyağları, dünyanın 60 farklı ülkesine gönderiliyor. 'Sarı sıvı altın' olarak adlandırılan ve sağlık açısından oldukça faydasının olduğu bilinen zeytinyağına yurt dışından yoğun talep gelirken, hasat sezonun başlamasıyla da ihracatın önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtildi.
'SEKTÖRÜN EN SAĞLIKLI YAĞINI ÜRETİYORUZ'
Ülkede üretilen 200 bin ton zeytinyağıyla Türkiye'nin yetinmemesi gerektiğine dikkat çeken Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, "Dünyadaki en kaliteli bitkisel yağı üretiyoruz. Bu yıl zeytinler çok verimli ve kaliteli. Akhisar'da bu yıl mahsulümüz çok. Türkiye ortalamasında üst noktalardayız. Akhisar'da 65 zeytinyağı fabrikamız var ve şu anda 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörün en sağlıklı yağını üretiyoruz. Bu sene Türkiye'de zeytin ve zeytin yağı kalitesi çok yüksek. Türkiye yıllık ortalama 450 bin tonluk sofralık zeytin üretimiyle dünyada ikinci, yıllık 200 bin tonluk zeytinyağı üretimiyle de dördüncü sırada. Zeytincilik sektörü 2020 yılının ilk 6 ayında, 141 milyon dolarlık ihracata imza attı. Hedefimiz 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaşmak" diye konuştu.
'YOL KENARINDA SATILAN YAĞLARDAN UZAK DURUN'
Vatandaşlara mağdur olmamaları için kayıt dışı yağları almamaları tavsiyesinde bulunan Alhat, şunları söyledi:
"Tarım Bakanlığımız çok iyi çalışıyor. Vatandaşlarımızı üzerinde Tarım Bakanlığı izni olmayan herhangi bir meşrubat şişesine ikinci kez doldurulmuş yol kenarında satılan yağlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Kayıt dışı iş yapıyorlar ve yağların güvenilir olup olmadığını bilemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmayan hiçbir ürünü almamalarını tavsiye ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN
2020-10-17 08:10:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula İYİ Parti Belediye Meclis Adayı, kamyonetin çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Kula İYİ Parti Belediye Meclis Adayı, kamyonetin ...
Kula İYİ Parti Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kula İYİ Parti Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çalık, ...
Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması
YEREL HABERLER Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve ...
Selendi’de samanlık yangını
YEREL HABERLER Selendi’de samanlık yangını
Yaşlı adam ve keçileri 36 saattir kayıp
YEREL HABERLER Yaşlı adam ve keçileri 36 saattir kayıp
Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi
YEREL HABERLER Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi
Başkan Ergün: "Tüm toplu taşıma araçlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz" Başkan Ergün İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün: "Tüm toplu taşıma araçlarını periyodik ...
CHP’den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet
YEREL HABERLER CHP’den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet
Tünelde, çekici ve taşıdığı otomobil yandı
YEREL HABERLER Tünelde, çekici ve taşıdığı otomobil yandı
Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa çözüm Turgutlu Belediyesi 3 ayda 600 kişiyi iş sahibi yaptı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa ...
Manisalı üreticilere sera desteği
YEREL HABERLER Manisalı üreticilere sera desteği
Manisa Büyükşehir Belediyesinin yol mesaisi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinin yol mesaisi
Selendi’de maske takmayanlara bir günde 45 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Selendi’de maske takmayanlara bir günde 45 bin TL ...
Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi
Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
YEREL HABERLER Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı’nda 13 kişinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı’nda 13 kişinin ...
Manisa FK'da Zahit fırtınası
YEREL HABERLER Manisa FK'da Zahit fırtınası
(Özel haber) Manisaspor’un ‘var olma’ mücadelesi Manisaspor, tüm olumsuzlukları bir bir aşarak 3. Lig’de yeniden eski günlerini arıyor Manisaspor Başkanı Murat Yörük: “Kupaları haczeden kasap yaklaşık 2 ay önce vefat etti. Varisleriyle uzlaşma ve anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyoruz” Manisaspor Sportif Direktörü Hüseyin Tok: “Futbolcu arkadaşlarımızla yasağın kaldırılmasına yönelik 20 saatlik görüşmeler yaptık”
YEREL HABERLER (Özel haber) Manisaspor’un ‘var olma’ ...
Tünel içindeki otomobil yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Tünel içindeki otomobil yüklü tır alev alev yandı
İgbo kabilesinin müzik aletinden etkilenip, 32 enstrüman yaptı
YEREL HABERLER İgbo kabilesinin müzik aletinden etkilenip, 32 ...
Samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele ...
Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ...
Başkan Dutlulu, belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, belediyeye ait arazilerde zeytin ...
Başkan Çetin Akın’dan Turgutlu Belediye şantiyesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan Turgutlu Belediye şantiyesine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X