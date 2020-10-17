Kaza yapan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmirİstanbul Otoyolu’nun Manisa bölümünde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmirİstanbul Otoyolu’nun Manisa Şehzadeler ilçesinden geçen bölümünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PK 4811 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyer ve otoyol levhalarına çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Tahir Y. ve Muammer B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Tahir Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, bariyerlerde asılı kaldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.