Kazada yaşamını yitiren İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi adayı Çalık toprağa verildi



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçe göleti civarında, önceki gün meydana gelen kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Kula Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çalık, memleketi Kula'da düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan kazaya karışan kamyonet şoförü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kula'nın sevilen esnaflarından olan ve 2019 yerel seçimlerinde Kula'da İYİ Parti'den Belediye Meclis üyesi adayı olan Hüseyin Çalık'a, dün saat 20.45 sıralarında Eşme göleti civarında park halindeki otomobilinin yanında iken, kontrolden çıkan Ahmet H.'nin kullandığı 43 KC 694 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Çalık, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalık, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çalık'ın vefat haberi ise Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Çalık için bugün ikindi namazının ardından Şah Süleyman Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenaze töreninde, Çalık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, yüzlerce vatandaş yer aldı. Çalık, gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından, Kula Ebedi Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, kazaya karışarak Çalık'ın ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsü Ahmet H. ise Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıktı. Ahmet H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-10-17 21:43:07



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