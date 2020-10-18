(Özel) 66 yıldır ekmeğini makas ve usturadan çıkarıyor El titremeden geçen 66 yılda ömrünü mesleğine adayan 83 yaşındaki berberin meslek aşkı hayran bıraktı Geçmişte dedelerini tıraş etiği çocuklar büyüyüp tıraş olmak için yine berber Bilal Gerkuş’a geliyor

Manisa’da yaşayan 83 yaşındaki berber, eli titremeden 66 yıldır büyük bir tutkuyla devam ettiği mesleği ile 4 çocuk yetiştirerek evini geçindirdi. Geçmişte dedelerini tıraş ettiği çocuklar büyüyüp tıraş olmak için yine berber Bilal Gerkuş’a geliyor.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Bilal Gerkuş, ilerleyen yaşına rağmen berberlik mesleğini bırakmadı. 17 yaşında öğrendiği mesleğini büyük bir keyifle sürdüren Gerkuş, bugüne kadar 6 çırak yetiştirdi. 5 metrekarelik dükkandan kazandığı parayla 4 çocuk büyüten Gerkuş, çalışma azmiyle gençlere örnek oldu. Çalışarak dinç kalan Gerkuş, mesleğini ömrünün yettiği yere kadar sürdürmek isterken, mesleğe başladığı yıllarda kullandığı usturaları ve saç kesme makinelerini de saklıyor. Gerkuş, büyük bir titizlikle sakladığı antika saç kesme makineleri ve usturaları ise müzeye bağışlamak istiyor.



Geçmişte dedelerini tıraş etmişti, şimdi torunlarını tıraş ediyor

Geçmişte dedelerini tıraş ettiği çocuklar da büyüyüp tıraş olmak için yine Gerkuş’un berber dükkanına geliyor. Eskiden vefat eden babasının tıraş olduğu dükkana gelerek hem kendini hem de torununu tıraş ettiren Ahmet Taşkıran, Gerkuş’u gördüğünde mutlu olduğunu belirtti. Taşkıran, “Paşaköy’e berbere geldim. Bilal Gerkuş’un bıraktığını zannediyordum. Onu burada görünce de direkt dükkanına geldim. Babam da eskiden buraya gelirdi, ben de torunu getirdim. Bilal Gerkuş’u görünce çok sevindim. Eski ustalardandır, kendisini takdir ediyoruz” dedi.



“83 yaşındayım hala daha devam ediyorum”

17 yaşında başladığı mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu belirten berber Bilal Gerkuş, “Ben 17 yaşında mesleğe başladım. Yaşım 83. Mesleğimi çok seviyorum. Vergi dairesine kaydımız da var. Halk arasında beni ‘Berber Hasan’ diye bilirler, vergi dairesinde Bilal Gerkuş olarak bilirler. Müşterimi severim, müşterime tatlı dil, güler yüz gösteririm. Tıraşımı devamlı olurum. Müşteriyi kendine cezbedeceksin. 83 yaşındayım hala daha devam ediyorum” dedi.

Eşinin ve bir çocuğunun vefat ettiğini ancak kendisinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyleyen Gerkuş, “Çocuklarımın 3 tanesini Balıkesir’den getirdim. 1966 yılında Manisa’ya geldim. Bir tanesi 1971 doğumlu, o da Manisa’da dünyaya geldi. En büyük çocuğum kanserden öldü. Eşim 2016 yılında şeker hastalığından öldü. Benim hiçbir sağlık problemim yok. Çocuklarımı büyüttüm, düğünlerini yaptırdım” diye konuştu.



“Hala daha severek yapıyorum bu işi, hiç usanmadım”

Sabah erkenden dükkanını açtığını ve işine başladığını belirten Gerkuş, “Sabah erkenden besmele çekerek dükkanımı açarım. Çalışana Allah müşteri veriyor. Hala daha severek yapıyorum bu işi, hiç usanmadım bu işten. Çünkü bu iş sanatım benim. Tarlamız var, koyunlarımız var. Allah hepsini veriyor. Ama çalışana veriyor. Hep bu mesleğim sayesinde kazandım. Hem ben ucuz da tıraş ediyorum. Diğer arkadaşlarda saç sakal 30 lirayken, bende 15 lira. Allah bereket versin bir tabak ekmek yiyoruz” dedi.

Eskiden kullandığı berber aletlerini sakladığını ve müzeye bağışlamak istediğini belirten Gerkuş, “Eski aletlerim hala duruyor. Atmadım onları. Nasipse müzeye götüreceğim. Şimdi artık kullanılmıyorlar. Her müşteriye ayrı jilet kullanıyoruz. Eskileri müşteriler de istemiyor. Ben de müzeye vereceğim. Şimdi onlar antika yerine geçiyor” ifadelerini kullandı.



“Dedesini tıraş ediyorduk eskiden, şimdi torununu tıraş ediyorum”

Eskiden dedesini tıraş ederken, şimdi de torunlarını tıraş ettiğini belirten Gerkuş, “Dedesini tıraş ediyorduk eskiden, şimdi torununu tıraş ediyoruz. Eskiden dedesini tıraş ediyordum o öldü. Oğlu geldi tıraş oldu. O da torununu getirmiş, onu da tıraş ettik. Devamlı müşterilerim var. Yaşlı olanlar öldü. Onların çocuklarını tıraş ediyoruz” dedi.

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