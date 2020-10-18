Tutgutlu’da Daha Temiz Çevre için 2 Milyonluk Yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde DSİ’ye ait sulama kanalının yanında devam eden bin 800 metrelik kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasını inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, büyük projelere hayat vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesinde kanalizasyon kollektör hattı döşeme işi devam ediyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, devam eden çalışmayı Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, şube müdürleri, teknik personel ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte inceledi. 2 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje kapsamında bin 800 metre hat döşenecek. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sulama kanalının yanında döşenmeye başlanan hat döşeme işi kısa sürede tamamlanarak daha sağlıklı bir çevre için önemli bir adım daha tamamlanmış olacak.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, projenin önemine değindiği açıklamasında, “17 ilçemizde olduğu gibi Turgutlu’da da sağlıklı bir çevre için yoğun mesaimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Turgutlu ilçemiz Albayrak Mahallesinde kanalizasyon kollektör hattı döşüyoruz. Bu toplayıcı hat sayesinde atıksuları Turgutlu’da 46 milyon TL bedelle inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisine taşıyacağız. Çalışmamız hızlı bir şekilde ilerliyor. Ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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