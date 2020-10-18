Turgutlu'da sağanak; 2 dere taştı, evler ve ahırlar su altında kaldı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Domuz ve Karataş dereleri taştı, 4 ev ve birçok ahır su altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çampınar Mahallesi´nde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren sağanağın ardından Domuz ve Karataş Deresi taşınca, mahallede birçok nokta sular altında kaldı. 670 nüfuslu ve 150 haneden oluşan mahallede çok sayıda ahırı su basarken, 4 evde de su baskınları meydana geldi. Mahalle muhtarı Kadir Şakar, derelerin taşması nedeniyle sel sularının etkili olduğunu, ekili alanların da sular altında kaldığını söyledi. Selde can kaybı olmadığı öğrenildi.

Ayrıca mahallede bulunan Çampınar İlköğretim Okulu´nun bahçe duvarı da suların etkisiyle yıkıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi, itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan Çizmeci

2020-10-18 17:54:48



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