Salihli’nin sultanları 2’de 2 yaptı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor’u set vermeden 30 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Grupta oynadığı ilk iki maçını da kazanan Salihli’nin Sultanları, ligde 6 puana ulaştı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, gruptaki ikinci maçında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Salihli Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, ilk seti 2511, ikinci seti 2518 ve üçüncü seti de 2515 alarak maçı set vermeden 30 kazandı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle grupta 6 puana ulaştı.

Karşılaşmayı, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz izledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, evinde oynadığı maçta kazanarak ligde ikinci galibiyetini alan Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 3. haftasında deplasmanında Pamukkale Belediyespor’un konuğu olacak.

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