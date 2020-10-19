Başkan Akın, selden etkilenen iki mahallede inceleme yaptı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çampınar ve Musacalı Mahallelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında çalışma başlatırken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın iki mahallede incelemelerde bulundu.

Hafta sonu meydana gelen sağanak yağmur ve dolu sonrasında Çampınar Mahallesindeki Domuz ve Karataş derelerinin taşmasıyla mahalle sular altında kaldı. Ayrıca Musacalı Mahallesi de yoğun yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Çampınar ile Musacalı Mahallelerinde çalışmalara başladı. Başkan Çetin Akın da sağanak yağış ve doludan etkilenen iki mahalleyi ziyaret etti ve çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çampınar ve Musacalı Mahallelerindeki çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “İlçemizi etkisi altına alan sağanak ve dolu yağışı sonrası Musacalı ve Çampınar Mahallelerimizde yaşanan sel nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çalışma başlatıldı. Mahallelerimizi ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de ekiplerimizin çalışmaları ve son durum hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızın daha büyük bir sorun yaşamaması için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam edecek. Yağışlardan ve doludan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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