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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir ve Yunusemre’deki sulama kooperatiflerine destek

İHA

Alaşehir ve Yunusemre’deki sulama kooperatiflerine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sulama kooperatiflerine yaptığı yardımlara bir yenisi daha eklendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde bulunan S.S Ortaköy ve Türkmen Köyleri Sulama Kooperatifi’ne muhtelif çaplarda toplam 276 metre PVC boru ile ek parça desteği sağlandı. Ayrıca Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde faaliyet gösteren S.S Zirai Sulama Toprak Muhafaza ve Arazi Islahı Toprak Su Kooperatifi’ne de 2340 metre 140mm/10 atü PVC boru desteği sağlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak yapılan bu yardımlarla 2020 yılı sulama sezonunda sulama kooperatiflerine toplam 15 kilometre boru ve çeşitli ek parça desteği gerçekleştirildi.
Alaşehir Toygar Sulama Kooperatifi Başkanı Emin Dönmez, boruların tesisleri için oldukça faydalı olacağını, sondaj debilerinin azalmasından dolayı belirli bir bölümünün atıl durumda bulunduğu tesisin bu yardımla yeni açılan sondaj kuyusunu kullanarak faal hale geleceğini ifade etti. Dönmez, “Tam 2 hafta gibi kısa bir süre içinde bu borulara ulaşmış bulunmaktayız. Benim ve ortaklarımın nasıl bir sevinç yaşadığını anlatamıyorum. Bir kez daha iyi ki Büyükşehir var dedik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
Yunusemre Ortaköy Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Gürler ise, “Verilen bu yardımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür eder saygılarımı sunarım. Ayrıca Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta’ya ve ekiplerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, “Tarımsal devamlılığının sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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