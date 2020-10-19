Manisa'da otomobilde ele geçirilen esrara 2 tutuklama

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Salihli ilçesinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli´ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dün Salihli girişinde 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 2 parça halinde 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre Saçlı
2020-10-19 13:50:21
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