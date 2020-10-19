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Manisa'da otomobilde ele geçirilen esrara 2 tutuklama

DHA

Manisa'da otomobilde ele geçirilen esrara 2 tutuklama


Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Salihli ilçesinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli´ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dün Salihli girişinde 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 2 parça halinde 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre Saçlı
2020-10-19 13:50:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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