Başkan Besim Dutlulu muhtarları konuk etti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Meydanı’ndaki resmi törene katıldı ve ardından Meclis Salonu’nda tüm muhtarları konuk etti.

Akhisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Meydanı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlı muhtarları ağırladı. Meclis Salonu’nda Muhtarlar Derneği Akhisar Şube Başkanı İhsan Gümüş ve mahalle muhtarlarını konuk eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, muhtarları tek tek dinledi ve mahallelerde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Akhisar’ın sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirten Başkan Dutlulu, muhtarlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Göreve başladıkları günden beri muhtarlarla sürekli iletişim halinde olarak mahallelerin sorunlarına çözüm ürettikleri belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bir çoğunuzla mesai geçirme fırsatı buldum, birçoğunuzu da ziyaret ettim. Bu geçen 1 buçuk yıllık süreçte birbirimizi tanıdık. Sorunlarımızın bir kısmını birlikte çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. Şehrimiz, bereketli topraklara ve çok güzel bir coğrafyaya sahip. Bu şehrin güzelliğini de muhtarlarımız çok güzel yaşatıyor. Göreve geldiğimizde ilk başta Muhtarlar Müdürlüğü’nü tekrardan faaliyete geçirdik ve sizlerle iletişimimizi güçlendirdik. Muhtarlarımızın sorunlarını anında çözüm üretmek adına aktif bir şekilde müdürlüğümüz hizmet vermeye devam ediyor. Halkımızın sorunları ile bire bir temas eden sizler sayesinde şehrimizin sorunlarına daha hızlı çözümler üretiyoruz. Bu yüzden sizleri gerçekten önemsiyoruz. Muhtarlarımızla birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Özveriyle çalışan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Ziyaret sonrasında Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tüm muhtarlara üzerinde Atatürk baskılı duvar saati hediye etti.

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