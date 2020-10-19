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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor

İHA

Manisalılar Başkan Ergün'e güveniyor

Avrasya Araştırma, 913 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, “Büyükşehir Belediye Başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz” sorusu yöneltilirken, Manisalılar yüzde 58 oranında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e güvendiklerini belirtti.
Araştırma, 913 Ekim tarihleri arasında SMS yönlendirmeli online sistemiyle gerçekleşti. Araştırmaya 30 büyükşehir belediyesi ve buralara bağlı 100 merkezi ilçeden vatandaşların katıldığı belirtildi. Milletvekilliği seçimleri, yerel seçimler, Covid19 yönelimleri ile 30 büyükşehir belediyesinin başkanlarının icraatlarına güvenin ölçüldüğü ankette, katılımcılara “Büyükşehir Belediye Başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz” sorusu da yöneltildi. Manisalılar, ankette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün icraatlarına güvenini yüzde 58 gibi büyük oranda beğendikleri yönünde oy kullandı. Yapılan araştırmada yüzde 58 oranında Manisalılardan oy alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 büyükşehir Belediye Başkanı arasında ilk 10’da yer aldı. Aynı şirketin Eylül ayı araştırmasında da yüzde 57,9 oranında oy alarak Manisa’nın adını üst sıralara taşıyan Başkan Ergün, Ekim ayı araştırmasında da yine ilk 10’da kendisine yer buldu.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa’ya hizmet sevdasıyla çalıştıklarını ve şehrin kanayan yara haline gelmiş sorunlarının çözümüne yönelik projeler ürettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bütçe disiplini, günü kurtaran değil geleceğe yönelik projeler ve sosyal donatı alanlarıyla Manisa’mızı yaşayan bir şehir haline getirmek için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Yaşanılabilir, nefes alınabilir bir Manisa inşa etmek ve gelecek nesillerimize temiz bir şehir bırakmanın çabası içinde olduk. Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte genişleyen hizmet alanımızda en ücra bölgede yaşayan vatandaşımıza da ulaşmak için gayret gösterdik. Şükürler olsun ki, genel olarak hemşehrilerimizin yüzlerindeki gülümseme, bağımsız araştırmalarda ortaya çıkan olumlu sonuçlar, yaptığımız işlerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Bizlere hep güven ve daima yanımızda olan Manisalılara teşekkür ediyor, ayrım yapmadan ve hizmetin siyaseti olmaz anlayışımızdan ayrılmadan hizmet vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Teşekkürler Manisa” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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