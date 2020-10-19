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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Belediyesinde HES uygulaması başlıyor

İHA

Yunusemre Belediyesinde HES uygulaması başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Yunusemre Belediyesi’ne girişlerde de 20 Ekim Salı günü itibariyle HES kodu uygulaması kullanılacak.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak HES kodu uygulaması getirdi. Genelge kapsamında Yunusemre Belediyesi’ne girişlerde 20 Ekim Salı günü itibariyle HES kodu uygulaması kullanılacak. Girişte yığılmanın yaşanmaması amacıyla getirilen uygulama ile belediye personelleri başta olmak üzere belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alınacak. Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacak.

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