TFF 1.Lig: Akhisarpor: 0 - Menemenspor: 0

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TFF 1. Lig’in 5. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Menemenspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

20. dakikada hızzlı gelişen Menemenspor atağında Olatunbosun’un getirdiği topu alan Şeref’in pasında ceza sahasında topla buluşan Berkan’ın şutunu Lukac uzaklaştırdı.

24. dakikada Emre’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Furkan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

29. dakikada Vrsajevic’in savunma arkasına attığı topu alan Kadir’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutu yan ağlarda kaldı.

32. dakikada Onurcan’ın 18 yayı üzerinden sert şutu kalecide kaldı.

42. dakikada Akhisar ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Berkan’ın sert şutunu Lukac kontrol etti.

49. dakikada Çekdar’ın uzun pasında topla buluşan Vrsajevic’in şutu az farkla auta gitti.

77. dakikada Kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Taşkın’ın şutunu Lukac son anda çeldi.

81. dakikada Rotman’ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Vrsajevic’in şutunu Selmani elinden kaçırarak kornere gönderdi.

82. dakikada Bekir’in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu

Hakemler: Çağdaş Altay xxx, Erkan Akbulut xx, Özcan Sultanoğlu xx

Akhisarspor: Lukac xx, Alperen x, Musa xx, Göksu x, Vrsajevic xx, Bjarnason x (Hasan Ali dk.72 x), Rotman xx, Ali Kaan x (Bora dk. 86 ?), Kadir x, Onurcan x (Çekdar dk. 46 xx), Bertuğ x (Mert Efe dk. 86? )

Yedekler: Doğukan, Batuhan, Gökmen, Yavuz Serkan, Mert Efe, Halil Y., Halil K.

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Menemenspor: Selmani xx, Yusuf x, Furkan x, Domgjoni x, Emre x, Alhassan x (Taşkın dk. 46 x), Şeref x (Kamara dk. 79 x), Berkan xx (Bekir dk. 64 x), Tayfun x, Olatunbosun x, Rasheed x

Yedekler: Amir, Murat, Ömer, Burak, Mehmet, Kubilay, Rıdvan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Kırmızı Kart: Furkan (dk. 90+2) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Bjarnason, Vrsajevic, Göksu, Kadir (Akhisarspor), Yusuf, Alhassan, Furkan, Selmani (Menemenspor)

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