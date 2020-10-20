Lider Manisa FK´nın konuğu Ergene Velimeşespor

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 5´te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Ergene Velimeşespor´u konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri´nde Levent Gümüşdere´nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00´te çalacak. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Serkan Özbalta, "Lige çok iyi başladık. Şu ana kadar kayıp yaşamadık. Ergene Velimeşespor karşısında da aynı disiplin ve ciddiyetle mücadele edeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-10-20 11:36:35



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