Turgutluspor´un rakibi Serik Belediyespor

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 5 maçını da kazanıp 15 puanla zirvede yer alan Turgutluspor yarın takipçisi Serik Belediyespor´un konuğu olacak. Antalya Titanic Mardan Stadı´nda saat 14.00´te başlayacak mücadelede Taner Tuncer görev alacak. Teknik direktör İbrahim Cezayir, Antalya deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek, "Serik maçına moralli çıkacağız. Hedefimiz galibiyetle dönüp 18 puana ulaşmak, takımıma güveniyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-10-20 11:37:11
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