Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında gıda ve alkollü içki denetimi yapıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü korona virüs hastalığına karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirildi. Öte yandan ekipler son dönemde artan kaçak içki ölümlerine karşı tedbir olarak da alkollü içki toplu tüketim ve satış yerlerini denetledi. Denetimlerde korona virüse karşı uyulması gereken hususlar, asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirdikleri denetimlere dair bilgiler veren İl Müdürü Metin Öztürk; “Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmektedir. Son dönemde yaşanan kaçak içki ölümleri bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Alkollü içkilerin denetimi il ve ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında yapılmaktadır. Denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranmaktadır. Bandrol kontrolünde ise TAPDK’nın sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilebilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ya da İl ve İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler” dedi.

İki ayrı bölüm halinde gerçekleştirilen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan ile denetim ekipleri katıldı.

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