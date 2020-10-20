Akhisarspor kaçanlara yandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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AKHİSAR, (DHA) -

TFF 1´inci Lig´de evinde Menemenspor´la golsüz berabere kalıp çıkışa geçemeyen Akhisarspor kaçırdıklarına yandı.

Teknik direktör Cem Kavçak, birçok pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi. Kavçak, "Oyunda git geller oldu. Özellikle ilk devre önemli fırsatlar yakaladık, değerlendiremedik. Futbolda en önemli kural gol atmaktır, üretmektir. Hafta içinde yaşanan kadro dışılar nedeniyle dar bir rotasyonla oynadık. Gençlerimizi oynattık. Onlar gelecek vaat ediyorlar. Gol atamayınca puanlar alamıyorsun. Perşembe günü İstanbulspor, hafta sonu da evimizde Bursaspor´la oynayacağız. Bu 2 maçı kayıpsız geçeceğimize inanıyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar

2020-10-20 12:17:55



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