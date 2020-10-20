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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın’dan ‘İçme suyu’ açıklaması

İHA

Başkan Akın’dan ‘İçme suyu’ açıklaması

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, son günlerde Turgutlu’da içme suyunda meydana gelen sorunlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Başkan Akın açıklamasında 2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasası ile birlikte ilçe belediyelerin sorumluluğu olan su ve kanalizasyon, mezarlık işleri, otopark yapma ve işletme, hal, otogar, kamyon garajı, ana arterlerin bakımı, temizliği çevre düzenlemesi ve bu görevlerin getireceği gelirlerin büyükşehire devredildiğini hatırlatarak çıkarılan söz konusu bu kanun nedeniyle ilçe belediyelerinin hem ekonomik olarak zor duruma düştüğünü hem de yaşanılan sorunlara anında müdahale etme şansının ortadan kaldırıldığını ifade etti.
Turgutlu’da yaşanan su ve kanalizasyon sorunlarının MASKİ Genel Müdürlüğüne ve birçok ilgiliye defalarca ulaştırıldığını belirten Başkan Çetin sorunların çözümüyle ilgili istişarelerin MASKİ Genel Müdürlük düzeyinde devam ettiğini de söyledi.
Başkan Çetin Akın’ın açıklaması şu şekilde: “Son günlerde ilçemizin içme suyunda meydana gelen sıkıntılar nedeniyle bir açıklama yapılması elzem olmuştur. 2014 yılında çıkarılan büyükşehir kanunuyla birlikte ilçe belediyelerin sorumluluğu olan su ve kanalizasyon, mezarlık işleri, otopark yapma ve işletme, hal, otogar, kamyon garajı, ana arterlerin bakımı, temizliği çevre düzenlemesi ve bu görevlerin getireceği gelirler büyükşehire devredilmiştir. Ayrıca E 96 Karayolu Ankara Asfaltı, Atatürk Bulvarı, Akçakmak Yolu, Piyaleoğlu Caddesi, Yedieylül Yolu, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi, Subaşı Mahallesi Son Sokak, Devlet Hastanesi Yolu, Irlamaz 1. ve 2. Etap da hem ilgili kanun hem de önceki yönetim tarafından yetki devri yapılarak Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Bu nedenle buradaki hizmetlerin (temizlik, su ve kanalizasyon, aydınlatma, yol tamiratları gibi) büyükşehir belediyesi tarafından yapılması gerekmektedir. Çıkarılan bu kanun nedeniyle ilçe belediyeleri hem ekonomik olarak zor duruma düşmüş hem de yaşanılan sorunlara anında müdahale etme şansı ortadan kaldırılmıştır. Gerek belediyemizin whatsapp şikayet hattına ulaşan gerekse sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşan vatandaşlarımızın içme suyunda meydana gelen mazot kokusu şikayeti, su kesintileri, suların yeterince tazyikli akmaması gibi sorunları MASKİ Genel Müdürlüğüne ve birçok ilgiliye tarafımızdan defalarca ulaştırılmıştır. İçme suyu numunelerinin testlerinin düzenli olarak yapıldığı, yaşanılan sorunlarla ilgili çalışmaların devam ettiği ve bu sorunların en kısa sürede çözüleceği bilgisi tarafımıza iletilmiş ve sorunların çözümüyle ilgili istişarelerimiz MASKİ Genel Müdürlük düzeyinde devam etmektedir. Sorumluluğu Turgutlu Belediyesinde olmayan özellikle su ve kanalizasyon işleri olmak üzere yukarıda belirttiğimiz görevler ve bölgeler ile ilgili bazı kişi ya da kişilerce Turgutlu Belediyesini yıpratmaya yönelik çabaları yersiz buluyoruz. Pandemi nedeniyle gelirimizin oldukça azalmasına rağmen Turgutlu Belediyesi ekonomik olarak toparlanmış önümüzdeki süreçte önemli projeleri hayata geçirmek için tüm planlamalarını yapmıştır. Bu ve bunun gibi görev ve sorumluluğu Turgutlu Belediyesinde olmayan işler yüzünden siyaset üretmeye çalışmak boş bir çaba olarak kalacaktır. Tüm Turgutlu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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