Minibüs tarlaya yuvarlandı: 1'i bebek, 5 yaralı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA´´nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan kapalı kasa minibüsteki 1´i bebek, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kula´nın kırsal Bebekli Mahallesi´nde meydana geldi. Kula yönüne giden Orhan Gök (37) yönetimindeki 45 K 6155 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Orhan Gök ile yanındaki aynı aileden Fadime Hanım Gök (57), Fadime Gök (34), Çiğdem Gök (38) ve Yahya Gök (1) yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadime Hanım Gök ve Yahya Gök Salihli Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-10-20 15:53:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.