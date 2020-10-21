1658 yıllık anıt zeytin ağacında hasat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1658 yıllık anıt zeytin ağacında hasat

DHA

1658 yıllık anıt zeytin ağacında hasat


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde koruma altında bulunan ve yapılan incelemede 1658 yaşında olduğu belirlenen Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı anıt zeytin ağacında hasat yapıldı. Anıt zeytin ağacıyla birlikte Manisa'da zeytin hasadının startı verildi. Ağaçtan elde edilecek zeytinyağının açık arttırma ile satışa sunulacağı belirtildi.
Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi Emirahmet mevkisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek, koruma altına alınan, 1658 yaşındaki anıt zeytin ağacında hasat yapıldı. Roma döneminde dikilerek bugüne kadar birçok medeniyeti besleyen zeytin ağacı, adeta tarihe tanıklık ediyor. Gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip zeytin ağacı, üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor.
ANIT AĞACIN YAĞI AÇIK ARTTIRMAYLA SATILACAK
Manisa'da zeytin hasat sezonunun her yıl anıt ağaçla başladığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bölgemizde zeytin hasadı başladı. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da anıt zeytinden hasadı ilimizde başlatıyoruz. 1658 yaşında bir zeytin ağacımız ve anıt ağaç olarak isimlendirdiğimiz bir ağaç. 2013 yılında tescili yapıldı. Türkiye'de tescilli en yaşlı zeytin ağacı. Dünyada da şu an da bilinen en yaşlı zeytin ağacı. Bu zeytin ağacımızın üzerinde aşılı Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik tipi olarak 4 zeytin çeşidi bulunmaktadır. Bu ağaçtan elde ettiğimiz zeytini, zeytin yağına çeviriyoruz. Geçen sene tarım fuarında litresini açık arttırma ile 11 bin liraya satmıştık. Bu sene yine yağını çıkartacağız. İlerleyen günlerde anıt zeytin ağacından çıkan yağa yönelik bir açık arttırma planlıyoruz" dedi.
Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdür Cihan Doğan ise, bu yıl anıt ağaçtan 150 kilogram zeytin, yaklaşık 25 kilogram da yağ beklediklerini söyledi. Doğan, "İlçemizde bulunan anıt zeytin ağacının yıllık bakım gübreleme, budama ve hasat işlemlerini takip ederek, ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak bizler yapıyoruz. İlçe müdürlüğümüz bakım besleme noktasında ağacımızı en iyi şekilde koruyup, gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Ağacımızın üzerinde 4 çeşit zeytin var. Halen verim almaya devam ediyoruz. Geçen yıl 200 kilogram civarında zeytin ve 30 kilogram yağ çıktı. Bu sene 150 kilo zeytin, yaklaşık 25 kilo da yağ bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-10-21 08:27:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da çiftlikte yangın çıktı 800 saman balyası kül oldu
YEREL HABERLER Manisa'da çiftlikte yangın çıktı 800 saman balyası ...
Yunusemre'de judoda kuşak sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Yunusemre'de judoda kuşak sınavı heyecanı
Başkan Çerçi’den güven tazeleyen başkanlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çerçi’den güven tazeleyen başkanlara ziyaret
Büyükşehirde HES Kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Büyükşehirde HES Kodu uygulaması başladı
Minibüs tarlaya yuvarlandı: 1'i bebek, 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs tarlaya yuvarlandı: 1'i bebek, 5 yaralı
MASKİ’den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
YEREL HABERLER MASKİ’den yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme
Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı
Başkan Ergün’e Kızılay’dan teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Ergün’e Kızılay’dan teşekkür belgesi
Online denemelerle geleceğe hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Online denemelerle geleceğe hazırlanıyorlar
Evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı öldürdü
YEREL HABERLER Evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı öldürdü
Başkan Akın’dan ‘İçme suyu’ açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan ‘İçme suyu’ açıklaması
Akhisarspor kaçanlara yandı
YEREL HABERLER Akhisarspor kaçanlara yandı
Evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı, kürekle öldürdü
YEREL HABERLER Evinden çıkan 1,5 metrelik yılanı, kürekle öldürdü
Manisa’da hayvanlar için su kaynağı
YEREL HABERLER Manisa’da hayvanlar için su kaynağı
Asayiş denetimde 16 gözaltı, 4 tutuklama
YEREL HABERLER Asayiş denetimde 16 gözaltı, 4 tutuklama
Manisa’da motosikletlere ceza yağdı Salihli Jandarma, 122 motosiklet sürücüsüne 89 bin 825 lira ceza kesti
YEREL HABERLER Manisa’da motosikletlere ceza yağdı Salihli Jandarma, ...
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi
YEREL HABERLER Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki ...
Turgutluspor´un rakibi Serik Belediyespor
YEREL HABERLER Turgutluspor´un rakibi Serik Belediyespor
Lider Manisa FK´nın konuğu Ergene Velimeşespor
YEREL HABERLER Lider Manisa FK´nın konuğu Ergene Velimeşespor
Sokak hayvanları için hafta sonları Denizli'den, Manisa'ya geliyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için hafta sonları Denizli'den, ...
Akhisarspor-Menemenspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: "Dar bir kadro ile mücadele ediyoruz" Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Deplasmanda 3 puan alamıyorsanız 1 puan almak da bir başarı"
YEREL HABERLER Akhisarspor-Menemenspor maçının ardından Akhisarspor ...
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 0 - Menemenspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1.Lig: Akhisarpor: 0 - Menemenspor: 0
Akhisarspor - Menemenspor: 0-0
YEREL HABERLER Akhisarspor - Menemenspor: 0-0
Akhisarspor - Menemenspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Menemenspor (EK FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X