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Alaşehir´de kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 TL ceza

DHA

Alaşehir´de kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 TL ceza


Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Alaşehir ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL ceza kesildi. Kahvehane sahibi hakkında da 'Kumar oynanması için yer temin etmek' suçunda adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı´ndaki kahvehaneye dün öğle saatlerinde baskın düzenledi. Baskında, kapalı alanda içilmesi yasak olmasına rağmen oyun masası üzerinde sigara paketi ve izmarit dolu kül tabağı bulundu. Üzerinde 300 TL olan masada kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye 1225'şer TL'den toplam 6 bin 125 TL cezası kesildi.  İskambil kağıtları ve 300 TL muhafaza altına alındı. 5 kişi hakkında sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gerekçesiyle tutanak tutuldu.
Adı açıklanmayan kahvehane sahibi hakkında ise 'Kumar oynamak için yer temin etmek' ile sosyal mesafeyi ihlal ve kapalı alanda sigara içirmek suçlarından adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2020-10-21 10:59:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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