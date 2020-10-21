Büyükşehir, vatandaşların sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergiliyor. Halk sağlığı için, toplu kullanım alanlarında periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının baş gösterdiği ilk andan itibaren, halk sağlığının korunması amacıyla ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerinden, çocuk oyun alanlarına kadar toplu kullanım alanlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın sağlığı için, korona virüs salgına karşı, ilk günden itibaren tüm ekiplerimiz ile seferber olduk. Sürecin başından beri, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerimizde, toplu taşıma araçlarında, gasilhaneler ve çocuk oyun alanları başta olmak üzere toplu kullanım alanlarında periyodik olarak dezenfekte çalışmamıza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza aynı kararlıkla devam edeceğimizi belirtiyor, hemşehrilerimizin de belirtilen kuralla riayet etmelerini rica ediyorum” dedi.

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