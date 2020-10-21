Manisa CBÜ ve Turgutlu Ticaret Borsasından işbirliği vurgusu

Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek, üniversite ve ticaret borsası iş birliğiyle ortak yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Temel, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa’mız için önemli bir markadır. Şehrin pek çok alanında önemli rol oynamaktadır" diyerek üniversite ve şehir bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. Rektör Ataç ise "Manisa Celal Bayar Üniversitesi önemli ve köklü bir üniversite. Kente her açıdan katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün paydaşlarımızı da sürece dahil etme arzusundayız. İş birliği konusunda da ARGE çalışmalarını önemsiyoruz" dedi.

Ziyarette, iş birlikleri ve projeler üzerinde de karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Ataç’ın nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Temel’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmelerinin ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.

Rektörlük makamındaki ziyaretin ardından, MCBÜ Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) ve MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (MCBUSEM) ziyaret eden Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel ve yönetimi, üniversite ve ticaret borsası iş birliği konusunda ortak yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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