Paşa yeni yuvasına kavuştu

Selimşahlar Mahallesi’nde yaşayan Gökhan Memiş, tren çarpması nedeniyle yaralanan ve tüm tedavi ve aşıları Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde yapılan ve sağ ön bacağı ampute olan 'Paşa' isimli köpeği sahiplenerek 'Paşa'yı yeni yuvasına kavuşturdu.

Geçtiğimiz Ocak ayında tren çarpması nedeniyle yaralanan ve Şehzadeler Belediyesi aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilen golden melezi köpeğin tedavileri Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler tarafından yapıldı. Sağ ön ayağı ampute edilen ve tüm tedavi ile aşıları Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanan 'Paşa' isimli köpek, sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuştu. Selimşahlar mahallesinde yaşayan Gökhan Memiş tarafından sahiplenilen 'Paşa' sıcak bir yuvaya kavuştu. Gökhan Memiş'e duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Temennimiz vatandaşlarımız hayvan sahiplenirken engelli köpeklerimize öncelik gösterip kapılarını onlara açmalarıdır" dedi.

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