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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da toplu taşıma araçlarında covid-19 denetimi

İHA

Manisa’da toplu taşıma araçlarında covid-19 denetimi

Manisa’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayan şoför ve yolculara toplam 13 bin 695 TL cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığının 18 Ekim 2020 tarihli ‘Korona virüs salgını ek tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sosyal mesafe kuralları ve maske takılması konusunda sürücü ve yolcuların denetimi yapılarak Covid19 ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Denetimler Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 20 Jandarma Trafik Timi, 2 Jandarma Motosikletli Trafik Timi ve 48 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda 84 şehir içi, 22 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 41 okul servis aracı, 20 ticari taksi kontrol edilirken, kontrol sonucunda Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uymayan şoför ve yolculara 13 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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