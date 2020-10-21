Manisa Futbol Kulübü - Ergene Velimeşespor: 1-1

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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MANİSA, (DHA) - STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), Oğuzhan Yazır (xx), İlke Akman (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xx) Ahmet (xx) (Dk. 86 Ümit), Recep Burak (xx), Mehmet (x), Erhan (xxx), Emir (x), Nizamettin (xx), Hakan (xx), Cağrı (x) (Dk. 60 Mustafa x), Zahit (x), Serdar (x) (Dk. 76 Tayyib x)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre (xx) Alişan (xxx), Cihan (xxx), Taner (xx) (Dk. 41 Furkan xx), İbrahim Fatih (xxx), Çınar (xx) (Dk. 73 Fatih Ateş x), Mert (xx) (Dk. 61 Semih xx), Cabir (xx), Eser (xxx), Yüksel (xx) (Dk. 74 Semih x), Ergun (xx) (Dk. 60 Alper xx)

GOLLER: Dk. 45 (Pen.) İbrahim Fatih (Ergene Velimeşespor), Dk. 66 Erhan (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Ergun, Fatih, Alper, Alişan, Emre (Ergene Velimeşespor), Erhan (Manisa FK)MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 5´te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü ilk kaybını yaşadı. Evinde Ergene Velimeşespor´la karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Konuk Ergene Velimeşespor 45´inci dakikada İbrahim Fatih´in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ataklarını yoğunlaştıran Manisa FK, 66´ncı dakikada Erhan´ın golüyle dengeyi sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonları değerlendiremedi ve 1´er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Manisa Futbol Kulübü puanını 16´ya çıkarıp liderliğini sürdürdü. Ergene Velimeşespor ise 3 puana yükseldi ancak düşme potasından çıkamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-10-21 16:06:05



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