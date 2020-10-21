Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Yunusemre ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, şüpheli şahıs 20 Ekim’de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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