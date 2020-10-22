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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl alan peyzaj uygulamasıyla can bulacak

İHA

Atıl alan peyzaj uygulamasıyla can bulacak

Manisalılara daha güzel, daha yeşil yaşam alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Karaçay Deresi’nin çevresinde yer alan 30 bin metrekarelik atıl alanda bitkisel peyzaj uygulama projesine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, mevcut alanda yürütülen peyzaj uygulamasının tamamlanmasıyla, atıl alanın bambaşka bir görünüme kavuşacağına dikkat çekti.
Manisa’daki yeşil dokuyu arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde, Karaçay Deresi’nin çevresinde bulunan 30 bin metrekarelik atıl alana, bitkisel peyzaj uygulama projesiyle can veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte mevcut alanda yürütülen çalışmayı inceledi.
301 Maden Şehitleri Hatıra Ormanı’nın da yanında bulunduğu mevcut alanda yürütülen peyzaj uygulaması hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Atıl alanda ilk olarak temizlik çalışması yaptık. Ardından ise bir peyzaj projesi çizdik. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana, çim ekebilmek için burada bir tesviye çalışması yapıyoruz. Tesviye çalışmamızın ardından ağaçlarımızı dikeceğiz. Otomatik sulamamamızı çektikten sonra da havalar uygun olursa, kısa süre içerisinde çim ekimini yapmayı planlıyoruz. Bizim, buradaki amacımız 301 maden şehidimiz anısına oluşturulan ormanlık alanın daha ön plana çıkarılması ve daha canlı durması” ifadelerinde bulundu.

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